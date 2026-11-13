2027 Yılı Trafik Cezaları Tek Tek Hesaplandı: Dur İhtarına 255 Bin, Drift'e 178 Bin Lira Ceza

Mynet Finans'ın 2027 için öngörülen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla yaptığı hesaplamaya göre en yüksek ceza dur ihtarına uymayanlara kesilecek. Tüm kalemler, yüksekten düşüğe şöyle sıralanıyor:

Dur ihtarına uymama: 255 bin 660 TL

Radar tespit cihazı bulundurma: 236 bin 485 TL

Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 94 TL

Alkollü araç kullanma (3. ihlal): 191 bin 745 TL

Drift yapma: 178 bin 962 TL

Sahte plaka kullanma: 178 bin 962 TL

Makas atma: 115 bin 47 TL

Otoyolda ters yönde araç kullanma: 115 bin 47 TL

Plakasız araç kullanma: 58 bin 801 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 51 bin 132 TL

Abartı egzoz kullanma: 20 bin 452 TL

Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 6 bin 391 TL

Seyir halinde telefon kullanma: 6 bin 391 TL

Emniyet kemeri takmama: 3 bin 195 TL

Tüm kalemlerde artış yaklaşık yüzde 28. Örneğin drift ve sahte plaka cezası 140 bin liradan, makas atma cezası 90 bin liradan, alkollü araç kullanmanın üçüncü ihlali ise 150 bin liradan yükseliyor.

Yeni tutarların 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.