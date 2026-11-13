2027 Yılı Trafik Cezaları Tek Tek Hesaplandı: Dur İhtarına 255 Bin, Drift'e 178 Bin Lira Ceza
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Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı 1 Ocak 2027'den itibaren trafik cezalarına da yansıyacak. Mynet Finans'ın hesabına göre dur ihtarına uymamanın bedeli 255 bin 660 liraya, alkollü araç kullanmanın üçüncü ihlali 191 bin 745 liraya, drift ise 178 bin 962 liraya çıkıyor. Kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde telefon kullanma cezası 6 bin 391 lira olacak.
Kaynak: Mynet Finans
Dur ihtarına uymayana 255 bin 660 lira, drift yapana 178 bin 962 lira ceza kesilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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