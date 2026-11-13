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2027 Yılı Trafik Cezaları Tek Tek Hesaplandı: Dur İhtarına 255 Bin, Drift'e 178 Bin Lira Ceza

2027 Yılı Trafik Cezaları Tek Tek Hesaplandı: Dur İhtarına 255 Bin, Drift'e 178 Bin Lira Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 08:10
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Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı 1 Ocak 2027'den itibaren trafik cezalarına da yansıyacak. Mynet Finans'ın hesabına göre dur ihtarına uymamanın bedeli 255 bin 660 liraya, alkollü araç kullanmanın üçüncü ihlali 191 bin 745 liraya, drift ise 178 bin 962 liraya çıkıyor. Kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde telefon kullanma cezası 6 bin 391 lira olacak.

Kaynak: Mynet Finans

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Dur ihtarına uymayana 255 bin 660 lira, drift yapana 178 bin 962 lira ceza kesilecek.

Dur ihtarına uymayana 255 bin 660 lira, drift yapana 178 bin 962 lira ceza kesilecek.

Mynet Finans'ın 2027 için öngörülen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla yaptığı hesaplamaya göre en yüksek ceza dur ihtarına uymayanlara kesilecek. Tüm kalemler, yüksekten düşüğe şöyle sıralanıyor:

Dur ihtarına uymama: 255 bin 660 TL

Radar tespit cihazı bulundurma: 236 bin 485 TL

Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 94 TL

Alkollü araç kullanma (3. ihlal): 191 bin 745 TL

Drift yapma: 178 bin 962 TL

Sahte plaka kullanma: 178 bin 962 TL

Makas atma: 115 bin 47 TL

Otoyolda ters yönde araç kullanma: 115 bin 47 TL

Plakasız araç kullanma: 58 bin 801 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 51 bin 132 TL

Abartı egzoz kullanma: 20 bin 452 TL

Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 6 bin 391 TL

Seyir halinde telefon kullanma: 6 bin 391 TL

Emniyet kemeri takmama: 3 bin 195 TL

Tüm kalemlerde artış yaklaşık yüzde 28. Örneğin drift ve sahte plaka cezası 140 bin liradan, makas atma cezası 90 bin liradan, alkollü araç kullanmanın üçüncü ihlali ise 150 bin liradan yükseliyor. 

Yeni tutarların 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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