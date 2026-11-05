2017'de Alınan Ehliyetlerin 10 Yıllık Süresi Doluyor: Yenilemeyen Sürücüler Direksiyona Geçemeyecek

Sürücülerin kendi belgesindeki tarihe bakması gerekiyor. Ehliyet kartının ön yüzündeki 4b alanında son geçerlilik tarihi yazıyor ve süre bu tarihe göre işliyor.

2017'de alınan veya yenilenen 10 yıllık B sınıfı belgeler 2027'den itibaren dolmaya başlayacak. Çipli sistemin 2016'da devreye girmesiyle başlayan ilk büyük yenileme dalgası, böylece önümüzdeki yıl kapıya dayanmış olacak. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl.

Yenileme için sağlık raporundan randevuya kadar dört adım tamamlanıyor. İlk adım, aile hekimliği veya yetkili bir sağlık kuruluşundan 'Sürücü Olur' sağlık raporu almak. Ardından vergi dairesi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden harç ve vakıf payı ödeniyor.

Üçüncü adımda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu portalından veya Alo 199 hattından randevu alınıyor. Başvuruya biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski sürücü belgesiyle gidiliyor.

Biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması isteniyor.