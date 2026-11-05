2017'de Alınan Ehliyetlerin 10 Yıllık Süresi Doluyor: Yenilemeyen Sürücüler Direksiyona Geçemeyecek
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2016'da başlayan çipli sürücü belgesi uygulamasında 10 yıllık geçerlilik süresi ilk kez geniş bir sürücü kitlesi için dolmaya başlıyor. 2017'de düzenlenen 10 yıllık B sınıfı belgelerin süresi 2027'den itibaren sona erecek; süresi biten ehliyetle araç kullanan sürücüler idari para cezasıyla karşılaşabilecek.
Kaynak: Hisse.net
Herkes için ortak bir son tarih yok, geçerlilik süresi her belgenin ön yüzünde yazıyor.
Süresi dolan belge geçersiz sayılıyor, yenilenene kadar direksiyona geçmek yasak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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