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2017'de Alınan Ehliyetlerin 10 Yıllık Süresi Doluyor: Yenilemeyen Sürücüler Direksiyona Geçemeyecek

2017'de Alınan Ehliyetlerin 10 Yıllık Süresi Doluyor: Yenilemeyen Sürücüler Direksiyona Geçemeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 17:22
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2016'da başlayan çipli sürücü belgesi uygulamasında 10 yıllık geçerlilik süresi ilk kez geniş bir sürücü kitlesi için dolmaya başlıyor. 2017'de düzenlenen 10 yıllık B sınıfı belgelerin süresi 2027'den itibaren sona erecek; süresi biten ehliyetle araç kullanan sürücüler idari para cezasıyla karşılaşabilecek.

Kaynak: Hisse.net

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Herkes için ortak bir son tarih yok, geçerlilik süresi her belgenin ön yüzünde yazıyor.

Herkes için ortak bir son tarih yok, geçerlilik süresi her belgenin ön yüzünde yazıyor.

Sürücülerin kendi belgesindeki tarihe bakması gerekiyor. Ehliyet kartının ön yüzündeki 4b alanında son geçerlilik tarihi yazıyor ve süre bu tarihe göre işliyor.

2017'de alınan veya yenilenen 10 yıllık B sınıfı belgeler 2027'den itibaren dolmaya başlayacak. Çipli sistemin 2016'da devreye girmesiyle başlayan ilk büyük yenileme dalgası, böylece önümüzdeki yıl kapıya dayanmış olacak. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl.

Yenileme için sağlık raporundan randevuya kadar dört adım tamamlanıyor. İlk adım, aile hekimliği veya yetkili bir sağlık kuruluşundan 'Sürücü Olur' sağlık raporu almak. Ardından vergi dairesi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden harç ve vakıf payı ödeniyor.

Üçüncü adımda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu portalından veya Alo 199 hattından randevu alınıyor. Başvuruya biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski sürücü belgesiyle gidiliyor.

Biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması isteniyor.

Süresi dolan belge geçersiz sayılıyor, yenilenene kadar direksiyona geçmek yasak.

Süresi dolan belge geçersiz sayılıyor, yenilenene kadar direksiyona geçmek yasak.

Süresi bitmiş ehliyet iptal edilmiş sayılmıyor, ama geçersiz kabul ediliyor. Bu belgeyle araç kullanan sürücüye idari para cezası uygulanabiliyor ve yenileme tamamlanana kadar direksiyon başına geçmesine izin verilmiyor.

Haberlerde ceza tutarı yer almıyor. Tutar için resmî güncel tarifeye bakmak gerekiyor. Çözüm ise tarih dolmadan harekete geçmek: sağlık raporu ve randevu işlemleri için birkaç günlük pay bırakmak yeterli oluyor.

Ticari sınıflarda süre yarıya iniyor, C ve D belgeleri 5 yılda bir yenileniyor.

Ticari araç kullananlar için takvim çok daha sık işliyor. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı belgelerin geçerlilik süresi 5 yıl; yani bu sürücüler yenileme sırasını çok daha erken yaşıyor.

Özetle kuralı belgenizin sınıfı belirliyor: otomobil kullananlar 10 yıllık, ticari sınıftakiler 5 yıllık döngüye tabi. Kartın ön yüzündeki 4b tarihini kontrol etmek, ek bir randevu ve ceza derdinden kurtarmanın en kısa yolu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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