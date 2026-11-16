Eğitim Sisteminden Ümidimi Kestim Sisteme Yükledim

Kayhan Karlı | Eğitimci ve Yazar

Her yeni modelde yeniden heyecanlanmamız, her yeni uygulamada biraz daha sabretmemiz bekleniyor. Peki, öğretmenin karar alanı daralırken, çocuğun merakı takvime sıkışırken ve velinin kaygısı büyürken ümidimizi nereye koyacağız? Ben bir yere yüklemeyi denedim. Sistem kabul etmedi.

Siz de benim gibi eğitim sisteminden, her yeni uygulamanın ardından yapılan o büyük açıklamalardan ümidinizi kestiniz mi?

Hemen karamsarlığa kapılmayın. Ben ümidimi tamamen kesmedim. Sadece kendisine bir süreliğine ücretsiz izin verdim. Çünkü eğitimdeki gelişmeleri takip ederken sürekli mesaiye kalıyor, hiçbir karşılık alamıyordu. En son “Bu defa gerçekten çocuk merkeze alınacakmış” dediğimde yüzüme baktı. O bakışı unutamıyorum.

Artık aramızda böyle konuları konuşmuyoruz.