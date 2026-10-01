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Aslan Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişki alanındaki Plüton ile Merkür arasındaki gergin açı bugün partnerinle kimin söz sahibi olduğu konusunda bir çekişme yaratabilir. Burcundaki Mars seni her zamankinden daha kararlı yapıyor; ancak son kararı hep sen vermeye çalışırsan karşındaki kişi kendini değersiz hissedebilir. Planları birlikte yapmak, ona da alan tanımak akşamki buluşmanızın tadını korur. Küçük bir iltifat ya da jest, gün içindeki gerginliği kolayca eritecek.

Kimseyle görüşmüyorsan bugün gizemli ve güçlü enerjili biri dikkatini çekebilir. Bu kişinin yoğunluğu seni büyüleyebilir, ama davranışlarını bir süre gözlemlemeden kalbini açma. Kendi ışığını karşındakinin gölgesinde bırakma; ilişkiye eşit koşullarda başlamak sana her zaman daha iyi gelir. Acele etmeyen, kendinden emin duruşun karşındakini çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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