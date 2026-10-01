Sevgili Aslan, ilişki alanındaki Plüton ile Merkür arasındaki gergin açı bugün partnerinle kimin söz sahibi olduğu konusunda bir çekişme yaratabilir. Burcundaki Mars seni her zamankinden daha kararlı yapıyor; ancak son kararı hep sen vermeye çalışırsan karşındaki kişi kendini değersiz hissedebilir. Planları birlikte yapmak, ona da alan tanımak akşamki buluşmanızın tadını korur. Küçük bir iltifat ya da jest, gün içindeki gerginliği kolayca eritecek.

Kimseyle görüşmüyorsan bugün gizemli ve güçlü enerjili biri dikkatini çekebilir. Bu kişinin yoğunluğu seni büyüleyebilir, ama davranışlarını bir süre gözlemlemeden kalbini açma. Kendi ışığını karşındakinin gölgesinde bırakma; ilişkiye eşit koşullarda başlamak sana her zaman daha iyi gelir. Acele etmeyen, kendinden emin duruşun karşındakini çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…