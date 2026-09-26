Sevgili Aslan, partnerinin bugün seni yeterince övmemesi ya da fark etmemesi, beklediğinden derin bir hayal kırıklığı yaratabilir; Mars-Chiron gerginliği, değersizlik korkunu tetikliyor. Bu ihtiyacını partnerine açıkça söylemen, onu suçlamaktan çok daha etkili bir çözüm olacak.

Bekar Aslanlar ise ilgi duyduğu birinden gelen soğuk bir tepkiyi geçmişteki bir reddedilme anısıyla birleştirip büyütebilir; bu tepkiyi kişisel almadan değerlendirmesi, ona daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…