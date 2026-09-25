Sevgili Aslan, bugün ilgi görme isteğin her zamankinden güçlü olabilir; dolunayın enerjisi seni sahneye çıkmaya itiyor. Partnerinin de aynı ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmadan paylaşımı artırman, aranızdaki havayı bugün güzelleştirecek.

Bekar Aslanlar ise dikkatini çeken birine karşı bugün alışılmadık bir cesaretle yaklaşabilir; bu atılganlık, beklediğinden sıcak bir karşılık bulabilir. Kendine güvenmen, bugün en büyük avantajın olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…