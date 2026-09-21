Sevgili Aslan, ilişkisi olan Aslanlar partneriyle bugün farklı şeyler istediğini fark edebilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması bu farkın kaynağı, ama bu bir kopuş değil, sadece bir denge arayışı. İkisinin de isteğine yer açan orta bir yol bulmak bugün mümkün.

Bekar Aslanlar ise kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duymasının şaşırtıcı olsa da aslında ilgi çekici bir başlangıç olabileceğini görebilir; alışık olduğu tipin dışına çıkması bugün ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…