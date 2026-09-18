Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni her zamanki gösterişli tavrından biraz uzaklaştırıyor. Partnerine büyük bir jestle değil, sessizce yanında durarak destek olman bugün beklediğinden çok daha fazla karşılık buluyor.

Dikkat çekmek için hiçbir şey yapmadan, sadece kendin olarak biriyle tanışman bugün mümkün; performans yapmadan geçirdiğin bu doğal an seni her zamankinden çekici gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…