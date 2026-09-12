Sevgili Aslan, Akrep'teki Venüs bugün duygularını derinleştirirken Terazi Ay'ı sana daha sakin bir dil kazandırıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle evde geçireceğiniz sıradan bir akşam, planlı bir buluşmadan daha çok değer taşıyor. Gösteriş yapmana gerek yok, samimiyet bugün yeterince etkileyici.

Bekar bir Aslan burcuysan, kısa bir mesaj atmaktan çekindiğin biri var. Yengeç'teki Mars'ın karesi seni tereddüde düşürse de, ilk adımı atmak sandığından kolay olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…