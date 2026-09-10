Sevgili Aslan, bugün ilişkinde ilgi görmek istiyor olabilirsin; ama karşındakinin de kendi gündemi olduğunu unutma. Ona alan tanımak, aslında sana da daha fazla değer verdiğini gösterecektir. Küçük bir övgü ya da takdir, bugün aranızdaki havayı yumuşatabilir.

Bekarsan, kalabalık bir ortamda dikkat çekmen kaçınılmaz olabilir; ama gösterişten çok samimiyetin seni fark ettirir. Karşındaki kişiyle yüzeysel bir sohbetin ötesine geçmek istiyorsan, biraz kırılganlığını da göstermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…