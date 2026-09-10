Sevgili Aslan, Başak Yeni Ayı para ve sahip olduklarınla ilgili konuları öne çıkarırken bugün dikkatleri üzerine çekecek bir gelişme yaşayabilirsin; bunu doğru şekilde değerlendirmen ileride işine yarar. İş tarafında liderlik yapman gereken bir durumla karşılaşabilirsin, kararlı duruşun fark yaratır.

Parasal olarak Başak Yeni Ayı’nın da etkisiyle gösterişten uzak durman gereken bir gün. Aşk tarafında ise Venüs Akrep etkisiyle karşındaki senden biraz daha alçakgönüllülük bekliyor olabilir. Bekarsan, sosyal bir ortamda kendini gösterdiğin an biri seni fark edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…