Sevgili Aslan, Ay ile Jüpiter’in burcundaki kavuşumu bugün özgüvenini ve görünür olma isteğini artırıyor. Bir sunum, toplantı ya da yaratıcı işte öne çıkmak isteyebilirsin. Ay’ın Satürn’den aldığı destek sayesinde yalnızca dikkat çekmek değil, hazırlıklı olduğunu göstermek de mümkün; bugün sözünü somut işle desteklemen fark yaratır.

Maddi konularda bu kez alışverişten çok bir davet ya da organizasyon masrafı öne çıkabilir. Doğum günü, kutlama, özel yemek veya kalabalık bir buluşmada hesabın düşündüğünden yüksek çıkması mümkün; bütçeni dikkatli hesaplamakta yarar var.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin senden daha fazla ilgi beklediğini fark edebilirsin. Günün bütün enerjisini kendi planlarına vermek yerine onun gündemine de yer açman aranızdaki dengeyi koruyacak. Bekarsan bugün seni etkileyen şey dış görünüşten çok karşı tarafın özgüveni ve konuşma biçimi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…