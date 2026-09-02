Sevgili Aslan, günün başlangıcında iş ve sorumluluklar ön plandayken daha sonra sosyal çevren hareketleniyor. Ay arkadaşlık alanına geçtiğinde bir tanıdık üzerinden yeni bir bilgiye, farklı bir fikre ya da işe yarar bir bağlantıya ulaşabilirsin. Günün ciddi havasını yalnızca iş konuşarak sürdürmek yerine çevrenden gelen önerilere kulak vermelisin. Jüpiter burcunda ilerlediği için doğru kişilerle kuracağın temas yeni imkanlar yaratabilir.

Ekip içinde prim, ek ödeme ya da yeni bir iş paylaşımı konuşulabilir. Kabul etmeden önce senden ne beklendiğini ve karşılığında ne alacağını öğrenmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, arkadaşlarla geçirilen hareketli bir akşam ilişkinin üzerindeki iş stresini dağıtabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, kalabalıkta dikkatini görünüşünden çok konuşma tarzıyla çeken biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…