Sevgili Aslan, biraz kalabalıktan uzaklaşıp kendi halinde olmak isteyebilirsin. Yengeç Ayı seni iç dünyana çekerken son birkaç gündür kafanı kurcalayan bir mesele tekrar aklına düşebilir. Aynı şeyi saatlerce düşünüp durmak yerine kendine gerçekten boş zaman bırak. Telefonu sessize almak, evde oyalanmak ya da tek başına sevdiğin bir şey yapmak kaçmak değil; bazen insanın biraz yalnız kalması gerekiyor.

Cüzdanını ilgilendiren unutulmuş bir ayrıntı karşına çıkabilir. Bir üyeliğin yenilenme tarihi, küçük bir borç ya da hesabından yakında çekilecek bir tutar varsa banka hareketlerine şöyle bir göz gezdir. Şimdi fark edersen ona göre hesabını ayarlarsın ve sonradan sürpriz yaşamazsın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa sevgiline anlatmadığın bir sıkıntıyı kendi içinde büyütüyor olabilirsin. Her ayrıntıyı paylaşmak zorunda değilsin ama seni neden keyifsiz gördüğünü soruyorsa “bir şey yok” deyip geçmek yerine biraz anlat. Bekarsan geçmişte hoşlandığın biri yeniden aklına gelebilir. Özlemek başka, yeniden aynı şeyi istemek başka; mesaj atmadan önce hangisi olduğunu kendine bir sor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…