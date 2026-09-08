Sevgili Aslan, günün ilk bölümünde Ay’ın burcundaki etkisiyle bir konu hakkında dikkat çekmek, ön planda olmak isteyebilirsin. Ancak Ay Başak’a geçtiğinde ise emeğinin karşılığını daha fazla önemsemeye başlayabilirsin. Üstlendiğin bir iş senden tahmin ettiğinden fazla zaman istiyorsa görev kapsamını ve senden beklenen sonucu netleştirmek iyi olabilir.

Maddi konularda küçük ama düzenli tekrarlanan bir gider dikkatini çekebilir. Her gün dışarıdan kahve almak, sık sık kısa mesafede araç kullanmak ya da benzeri alışkanlıklardan biri toplamda düşündüğünden fazla tutuyorsa küçük bir değişiklik aylık hesabında fark yaratabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa günün ilk yarısında daha fazla ilgi bekleyebilir, akşama doğru ise sevildiğini gösteren küçük davranışları daha çok önemseyebilirsin. Bekarsan seni etkilemek için fazla çaba gösteren birinden çok söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olan biri öne çıkabilir. Örneğin bir kahve sözü, bir yemek sözü verip bunu yerine getiren biri hanesine baya artı puan yazdıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…