Sevgili Aslan, bugün yaptığın bir işin fark edilmesini isteyebilirsin ve bunda yanlış bir şey yok. Sen emek verdiğinde karşılığında küçük de olsa bir takdir görmekten hoşlanırsın ama bugün beklediğin geri dönüş hemen gelmezse moralini düşürme. Özellikle iş yerinde hazırladığın bir sunum, proje ya da fikir önce sessiz karşılanıp daha sonra yeniden konuşulabilir. İşini iyi yaptıysan gerisini biraz zamana bırak.

Maddi konularda ev için yapılacak bir alışveriş gündeme gelebilir. Bir şeyi beğendiğinde daha iyisini almak istemen mümkün ama bugün fiyat yükseldikçe ihtiyacının da büyüdüğünü sanma. Ne gerekiyorsa onu al, gerisini başka zamana bırak.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu akşam kalabalık bir program yerine baş başa kalmak sana daha cazip gelebilir. Venüs’ün Akrep yolculuğu da evde ve kendi alanınızda geçirdiğiniz zamanı öne çıkarıyor. Bazen dışarı çıkıp güzel bir program yapmak hoşuna gider ama bugün sakin bir akşamın tadı başka olabilir. Hayatında biri yoksa geçmişten biri yeniden aklına düşebilir; özlediğin şeyin o kişi mi yoksa o dönemde hissettiklerin mi olduğunu bir düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…