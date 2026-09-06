Sevgili Aslan, Ay’ın burcuna geçmesiyle aşk hayatında beklemekten çok harekete geçmek isteyeceksin. Partnerinle konuşmak istediğin bir konu varsa açabilirsin ancak akşam saatlerinde Ay ile Plüton arasındaki karşıtlık ikinizi de inatçı yapabileceği için konuşmayı restleşmeye çevirmemeye çalış.

Bekarsan ilgi görmekte zorlanmayacağın bir gündesin. Sana oldukça cesur yaklaşan biri hoşuna gidebilir fakat ilk birkaç saatte fazla yakınlaşmaya çalışması seni şaşırtabilir; hızını belirlemek senin elinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…