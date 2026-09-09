Sevgili Aslan, ilişkin varsa bugün daha sakin ve baş başa geçirilen zamanın kıymetini hissedebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçmesi aşk hayatında mahremiyeti ve duygusal yakınlığı öne çıkarıyor. Sen güzel planları ve hareketli programları sevebilirsin ama bugün sevdiğin kişiyle kendi alanınızda kalmak daha cazip gelebilir. Programı büyütmek yerine birbirinize vakit ayırın.

Bekarsan geçmişten biri yeniden aklına düşebilir. Venüs Akrep bazı eski duyguları yüzeye çıkarabilir ama bu, mutlaka o kişiye geri dönmen gerektiği anlamına gelmez. Onu mu özlüyorsun, yoksa o dönemde hissettiğin heyecanı mı, önce bunu ayır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…