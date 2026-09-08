Sevgili Aslan, sevildiğini hissetmek istiyorsun ama bunu açıkça belirtmekten çekiniyorsun. Ay burcundayken partnerinden daha fazla ilgi bekleyebilirsin; ancak Ay Başak’a geçtiğinde büyük jestlerden çok sana zaman ayırması ve verdiği sözü tutması önem kazanabilir. Bu nedenle sen de ne istediğin konusunda net olmalısın ki o da seni anlayabilsin.

Bekarsan seni etkilemek için fazla rol yapan biri gözünden çabuk düşebilir. İlgi görmek hoşuna gitse de yapmacıklığı kolay fark ediyorsun ve anında ilgini kaybediyorsun; sana sıcak ve tutarlı davranan biri çok daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…