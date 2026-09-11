Sevgili Aslan, ilişkin varsa bugün sevdiğin kişinin senden beklediği şey büyük bir jestten çok daha önce verdiğin küçük bir söz olabilir. “Hafta sonu gideriz” ya da “Bunu beraber yaparız” dediğin bir şey varsa hatırlatılmasını bekleme. Bugün tarihini ve saatini belirleyip planı sen kesinleştir; böylece karşındaki kişi de mutlu olacaktır.

Bekarsan biri sana oldukça açık bir iltifat edebilir ve doğal olarak hoşuna da gidebilir. Fakat sohbet yalnızca ne kadar güzel, çekici ya da etkileyici olduğun üzerinden dönüyorsa biraz yönünü değiştir. Onunla sohbet etmeye çalış ve seni övmenin dışında nasıl bir sohbet kurabildiğini gör; çekimin devam edip etmeyeceğini asıl orası gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…