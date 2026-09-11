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Aslan Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Başak Yeni Ayı’nın ardından emeğinin karşılığını nasıl aldığın daha fazla kafanı kurcalayabilir. Özellikle aynı işi senden daha az sorumluluk alan biriyle birlikte yürütüyorsan görev dağılımındaki fark bugün gözüne batabilir. Hemen “Bütün işi ben yapıyorum” diyerek çıkışmak yerine son birkaç haftada üstlendiğin işleri bir araya getir. Elinde örnek olduğunda yöneticinle yapacağın konuşma da çok daha kolay ilerler.

Para konusunda bugün küçük harcamaların toplamı şaşırtabilir. Tek tek bakınca önemsiz duran kahve, ulaşım, sipariş veya uygulama ödemelerini bir araya getir; bütçenin nereye gittiğini görmek için büyük bir masraf aramana gerek olmayabilir. Bir tanesini kısmak bile yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa karşındaki bugün senden verdiğin bir sözü yerine getirmeni bekleyebilir. Geçen gün “hafta sonu yaparız” dediğin bir şey varsa hatırlatılmadan harekete geçmen hoşuna gidebilir. Bekarsan birinin sana iltifat etmesi ilgini çekebilir ama sohbet yalnızca seni övmesi üzerinden ilerliyorsa bunun ötesinde konuşacak bir şeyiniz olup olmadığına da bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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