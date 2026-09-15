Sevgili Aslan, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizden beklediğiniz ilgiyi tam olarak bulamayabilirsiniz; içten içe küsmek yerine akşam saatlerinde bunu açıkça dile getirmeniz çok daha işe yarayacak. Ay Yay'a geçtiğinde hem siz hem partneriniz daha oyuncu, daha cömert bir ruh haline giriyorsunuz.

Bekar Aslanlar bugün bir toplulukta doğal olarak öne çıkabilir; bu size özel bir çaba göstermeden gelen bir ilgi. Bir davete katılırsanız, oradaki biri sizi fark etmiş olabilir; bu kez siz de fark edin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…