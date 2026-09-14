Sevgili Aslan, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ilgiyi nasıl aldığınızdan çok, onu nasıl gösterdiğinizi sorguluyor. İlişkisi olan Aslanlar partnerinden beklediği ilgiyi farklı bir dilde alabilir; şekle takılmak yerine öze bakmak sizi rahatlatacak. Gururunuz bugün küçük bir özür ya da teşekkürün önüne geçmesin, çünkü bu iki kelime sandığınızdan fazla kapı açacak.

Bekar Aslanlar için gün, kalabalık bir ortamda dikkatinizi çeken ama kolay ulaşılamayan biriyle göz göze gelmeyi getirebilir; cesur bir adım bugün karşılığını verecek. Sevildiğinizi hissetmek kadar sevdiğinizi göstermek de bugün önceliğiniz olsun.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…