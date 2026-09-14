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Aslan Burcu right-white
15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, gururunuzu biraz sınıyor. Kariyer tarafında emeğinizin görülmediğini düşündüğünüz bir an yaşayabilirsiniz; sessizce küsmek yerine ne beklediğinizi açıkça söylemek daha etkili olacak.

Para konusunda günün etkisiyle statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; gösterişten çok gerçek ihtiyaca odaklanmak cebinizi koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar partnerinin bugün beklediğiniz ilgiyi farklı bir şekilde gösterdiğini fark edebilir; şekle değil öze bakmayı deneyin. Bekar Aslanlar ise günün ilerleyen saatlerinde, sizi gerçekten meraklandıran ama kolay ulaşılamayan biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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