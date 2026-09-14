Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, gururunuzu biraz sınıyor. Kariyer tarafında emeğinizin görülmediğini düşündüğünüz bir an yaşayabilirsiniz; sessizce küsmek yerine ne beklediğinizi açıkça söylemek daha etkili olacak.

Para konusunda günün etkisiyle statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; gösterişten çok gerçek ihtiyaca odaklanmak cebinizi koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar partnerinin bugün beklediğiniz ilgiyi farklı bir şekilde gösterdiğini fark edebilir; şekle değil öze bakmayı deneyin. Bekar Aslanlar ise günün ilerleyen saatlerinde, sizi gerçekten meraklandıran ama kolay ulaşılamayan biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…