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Aslan Burcu right-white
14 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Eylül Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünkü Güneş-Mars uyumu, bir proje ya da görevde inisiyatif almanı ve bunun fark edilmesini sağlıyor. Sesini yükseltmeden de görünür olabilirsin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, evle ilgili ertelenmiş bir gideri hatırlatabilir. Bugün küçük bir planlama yapman ay sonunu rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, Ay-Venüs kavuşması evde geçireceğiniz sıradan bir akşamı beklenmedik bir yakınlığa dönüştürebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir tanıdıktan gelecek bir haber seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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