Sevgili Aslan, bugünkü Güneş-Mars uyumu, bir proje ya da görevde inisiyatif almanı ve bunun fark edilmesini sağlıyor. Sesini yükseltmeden de görünür olabilirsin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, evle ilgili ertelenmiş bir gideri hatırlatabilir. Bugün küçük bir planlama yapman ay sonunu rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, Ay-Venüs kavuşması evde geçireceğiniz sıradan bir akşamı beklenmedik bir yakınlığa dönüştürebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir tanıdıktan gelecek bir haber seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…