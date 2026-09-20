Sevgili Aslan, partnerin bugün büyük bir jestten çok sessiz, sade bir ilgi bekliyor olabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'ya geçmesiyle gelen bu farklı beklenti senin doğana biraz ters gelse de, gösterişten uzak bir davranış bu akşam beklediğinden daha çok karşılık bulacak.

Sessiz, gösterişsiz biri bu akşam bekar Aslanların dikkatini beklenmedik şekilde çekebilir; alışıldık çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bu karşılaşma, seni daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…