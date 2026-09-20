Sevgili Aslan, bir iş arkadaşın bugün senden tamamen farklı bir yöntemle ortaya çıkabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'ya geçmesi bu karşıtlığın kaynağı, ikinizin yolunu birleştirmek bugün en akıllıca seçim olacak.

Maddi olarak statü için değil gerçekten ihtiyacın olduğu için harcama yapman bugün seni rahatlatacak; biri farklı bir yöntem önerse de kendi tarzından tamamen vazgeçmene gerek yok, ikisini harmanlamak sana daha iyi sonuç verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, partnerinin bugün büyük bir jestten çok sessiz ve sade bir ilgi beklediğini fark edebilir; bu senin doğana biraz ters gelse de, gösterişten uzak bir davranış beklediğinden daha çok karşılık bulacak. Bekar Aslanlar ise sessiz, gösterişsiz biriyle beklenmedik şekilde ilgilenebilir; alışıldık çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bu karşılaşma seni daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…