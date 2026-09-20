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Aslan Burcu right-white
21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bir iş arkadaşın bugün senden tamamen farklı bir yöntemle ortaya çıkabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'ya geçmesi bu karşıtlığın kaynağı, ikinizin yolunu birleştirmek bugün en akıllıca seçim olacak.

Maddi olarak statü için değil gerçekten ihtiyacın olduğu için harcama yapman bugün seni rahatlatacak; biri farklı bir yöntem önerse de kendi tarzından tamamen vazgeçmene gerek yok, ikisini harmanlamak sana daha iyi sonuç verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, partnerinin bugün büyük bir jestten çok sessiz ve sade bir ilgi beklediğini fark edebilir; bu senin doğana biraz ters gelse de, gösterişten uzak bir davranış beklediğinden daha çok karşılık bulacak. Bekar Aslanlar ise sessiz, gösterişsiz biriyle beklenmedik şekilde ilgilenebilir; alışıldık çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bu karşılaşma seni daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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