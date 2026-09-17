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Aslan Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması, sahnede parlamak isteyen doğanızla bugünün ciddi, ağırbaşlı havası arasında bir gerilim yaratabilir. Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü, geçmişte yaşadığınız bir özgüven kırılmasını yeniden hatırlatabilir; bu hatırlamayı bir zayıflık değil, büyüme fırsatı olarak görün.

Gösterişten çok gerçek değere odaklanmanız gereken bir gün; abartılı bir harcama bugün beklediğinizden pahalıya patlayabilir. Yay'daki İlk Dördün, akşama doğru, uzun süredir ertelediğiniz bir kariyer yatırımını nihayet hayata geçirmeniz için sizi harekete geçirecek.

Büyük bir jest yerine bugün sessizce yanında durmak, partnerinize beklediğinizden çok daha fazla şey anlatabilir; Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü de geçmişte yaşadığınız bir kırılganlığı paylaşma cesaretini verebilir. İlgi çekmek adına her zamanki performansınızı sergilemek yerine, bekar Aslanlar bugün gerçek, hatta biraz kırılgan yüzünü gösterirse çok daha kalıcı bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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