Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması, sahnede parlamak isteyen doğanızla bugünün ciddi, ağırbaşlı havası arasında bir gerilim yaratabilir. Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü, geçmişte yaşadığınız bir özgüven kırılmasını yeniden hatırlatabilir; bu hatırlamayı bir zayıflık değil, büyüme fırsatı olarak görün.

Gösterişten çok gerçek değere odaklanmanız gereken bir gün; abartılı bir harcama bugün beklediğinizden pahalıya patlayabilir. Yay'daki İlk Dördün, akşama doğru, uzun süredir ertelediğiniz bir kariyer yatırımını nihayet hayata geçirmeniz için sizi harekete geçirecek.

Büyük bir jest yerine bugün sessizce yanında durmak, partnerinize beklediğinizden çok daha fazla şey anlatabilir; Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü de geçmişte yaşadığınız bir kırılganlığı paylaşma cesaretini verebilir. İlgi çekmek adına her zamanki performansınızı sergilemek yerine, bekar Aslanlar bugün gerçek, hatta biraz kırılgan yüzünü gösterirse çok daha kalıcı bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…