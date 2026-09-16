Sevgili Aslan, bugün Ay'ın kendi ateş elementinizden Yay burcunda tüm gün ilerlemesi yaratıcı özgüveninizi zirveye taşıyor. Bir sunum, bir performans ya da liderlik gerektiren bir an varsa bugün tam sizin gününüz; sahne sizi bekliyor, çekinmeden öne çıkın.

Para konusunda bugün cömertliğiniz ve iyimserliğiniz aynı anda yükseliyor; bir yatırım ya da girişim fikri size çekici gelebilir. Heyecanınıza kapılmadan önce rakamlara bir kez daha bakmak, bugünün coşkusunu kalıcı bir kazanca çevirmenize yardımcı olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar bugün partnerine büyük, gösterişli bir jestte bulunma isteği duyabilir; bu enerjiyi kullanın, ikiniz de macera ve dramdan hoşlanıyorsunuz. Bekar Aslanlar ise bugün doğal çekiciliğiyle dikkat çekecek, bir topluluk içinde fark edilmek hiç zor olmayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…