Sevgili Aslan, ilişkisi olan Aslanlar bugün partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu bir kopuş değil, sadece ikinizin isteğine yer açan bir orta yol arayışı ve bugün bunu bulman mümkün. Terazi'nin bugün başlayan mevsimi, bu uzlaşmayı bulman için sana gereken sabrı veriyor.

Bekar Aslanlar ise bugün kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duyabilir; bu alışılmadık çekim, kendi tipini sorgulamasına yol açacak kadar güçlü hissettirebilir. Bu merakın peşinden gitmen, bugün seni beklenmedik bir yakınlığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…