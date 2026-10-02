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Aslan Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars bugün Plüton'la karşıt açı yaptığı için içindeki gerginlik bedenine yansıyabilir. Stresli dönemlerde ağız içinde çıkan küçük yaralar ya da dudak kenarındaki çatlaklar bugün belirginleşebilir; asitli meyve suları ve çok baharatlı yemeklerden uzak durmak iyileşmeyi hızlandırır. Hareketli bir maç ya da dans sırasında ayak bileğini burkmamak için sağlam ve bileği destekleyen ayakkabılar seç. Omuzlarında bir ağırlık hissediyorsan kollarını geniş daireler çizerek çevirmek kan dolaşımını hızlandırır. Venüs ev alanında retroya başladığından evdeki sakin bir köşede uzanıp dinlenmek sana iyi gelecek. Ay'ın gizli alanındaki azalan evresi, akşam sosyal planları iptal edip bedenine erken bir uyku hediye etmen gerektiğini fısıldıyor. Öğle arasında taze sebzelerle hazırlanmış hafif bir tabak, bedeninin toparlanmasına yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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