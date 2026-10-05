Enerjini bugün partnerinle ortaklık kurmaya yönlendirirsen gelen geri dönüşler moralini yükseltiyor Aslan. Ay'ın kendi burcunda Jüpiter'le kavuşması ilişkine beklenmedik bir takdir ve sıcaklık katıyor; Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs de doğru kelimeleri kendiliğinden getiriyor dudaklarına.

Bekarsan, bir sosyal ortamda sergilediğin tutkulu tavır dikkat çekmekten çok, gerçek bir ilgiye dönüşebilir. Alçakgönüllü kalman bugün seni daha da çekici kılıyor; Venüs'ün retrosu eski bir hayranı hatırına getirse de, bugünkü genişleme havası yeni bir başlangıca da açık.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…