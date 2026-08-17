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Aslan Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve dünkü iş gerginliğinden sonra seni evine çağırıyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmek yerine kendi köşende çalışmalısın. Dün bir üstünle yaşadığın belirsizlik varsa bunu zorlamamalı, birkaç gün beklemelisin. Bazen geri çekilmek de bir strateji ve bugün bu sana yakışıyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu gündeminde. Bir ev masrafı ya da aileyle paylaşılan bir gider bugün konuşulabilir. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün huzur arıyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam dünkü gerginliği tamamen alacak. Bekar bir Aslan burcu isen, sana kendini güvende hissettiren biri ilgini çekebilir. Bugün sahneden inip dinlenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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