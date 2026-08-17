Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve dünkü iş gerginliğinden sonra seni evine çağırıyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmek yerine kendi köşende çalışmalısın. Dün bir üstünle yaşadığın belirsizlik varsa bunu zorlamamalı, birkaç gün beklemelisin. Bazen geri çekilmek de bir strateji ve bugün bu sana yakışıyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu gündeminde. Bir ev masrafı ya da aileyle paylaşılan bir gider bugün konuşulabilir. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün huzur arıyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam dünkü gerginliği tamamen alacak. Bekar bir Aslan burcu isen, sana kendini güvende hissettiren biri ilgini çekebilir. Bugün sahneden inip dinlenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…