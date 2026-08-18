Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanında ilerliyor ve dinlenme isteğin sürüyor. Güneş burcundaki son günlerini yaşıyor, yani doğum günü sezonun kapanmak üzere. İş hayatında bugün büyük hamleler yapmak yerine son bir ay içinde neyi başardığını düşünmelisin. Yarınki İlk Dördün ev ile kariyer arasındaki dengeyi gündeme getiriyor.

Maddi konularda evle ilgili konu bugün de gündeminde. Dün konuştuğun masrafı bugün planlamalı, ödeme takvimini çıkarmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün huzur arayışın sürüyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle sakin bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Aslan burcu isen, tanıdık bir çevrede kendini rahat hissettiğin biriyle vakit geçirebilirsin. Gösterişe ihtiyacın yok bugün… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…