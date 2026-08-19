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Aslan Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sabah ev ve aile alanında içini rahatlatacak bir karar eşiğindesin. Akrep’teki İlk Dördün, yaşadığın alan veya sevdiklerinle ilgili bir konuda netleşip huzur bulmanı istiyor. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir uyum kuruyor; yani kendi doğrularının arkasında durma gücün muazzam. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise ilhamın tavan yapıyor, neşen ve üretme isteğin geri geliyor.

Maddi konularda sabah ev veya yaşam alanınla ilgili bütçeni netleştirmen iyi olur. Öğleden sonra ise kendini veya sevdiklerini şımartacak keyifli bir harcama gündemine gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tamamen kendin olma neşesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin yanında en doğal ve yalın halinle bulunmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, öğleden sonra kahkahaların yükseldiği neşeli bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bugün ışığını hiç kısmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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