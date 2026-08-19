Sevgili Aslan, bugün sabah ev ve aile alanında içini rahatlatacak bir karar eşiğindesin. Akrep’teki İlk Dördün, yaşadığın alan veya sevdiklerinle ilgili bir konuda netleşip huzur bulmanı istiyor. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir uyum kuruyor; yani kendi doğrularının arkasında durma gücün muazzam. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise ilhamın tavan yapıyor, neşen ve üretme isteğin geri geliyor.

Maddi konularda sabah ev veya yaşam alanınla ilgili bütçeni netleştirmen iyi olur. Öğleden sonra ise kendini veya sevdiklerini şımartacak keyifli bir harcama gündemine gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tamamen kendin olma neşesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin yanında en doğal ve yalın halinle bulunmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, öğleden sonra kahkahaların yükseldiği neşeli bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bugün ışığını hiç kısmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…