Sevgili Aslan, bugün tam anlamıyla kendin olma ve özgürleşme cesareti buluyorsun. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir üçgen kuruyor ve bu, kendini ortaya koyma ve kendi doğrularını savunma konusunda yılın en güçlü günlerinden biri. İlişkin varsa, partnerine kendini olduğundan farklı veya hep kusursuz gösterme çabandan vazgeçmelisin. Belki hep güçlü görünmeye çalışıyorsun, belki hiç yorulmuyormuş gibi davranıyorsun. Bugün gerçek ve hassas hâlini gösterdiğinde sevilmediğini değil, tam tersine çok daha derin bir sevgiyle kucaklandığını göreceksin.

Bekarsan, öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde eğlenceli bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Sabahki ciddi havanın ardından akşam çok daha rahatsın ve bu rahatlık seni fazlasıyla fark edilir kılıyor. Bugün hiç rol yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…