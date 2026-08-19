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Aslan Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün tam anlamıyla kendin olma ve özgürleşme cesareti buluyorsun. Güneş burcundaki son günlerinde Lilith ile harika bir üçgen kuruyor ve bu, kendini ortaya koyma ve kendi doğrularını savunma konusunda yılın en güçlü günlerinden biri. İlişkin varsa, partnerine kendini olduğundan farklı veya hep kusursuz gösterme çabandan vazgeçmelisin. Belki hep güçlü görünmeye çalışıyorsun, belki hiç yorulmuyormuş gibi davranıyorsun. Bugün gerçek ve hassas hâlini gösterdiğinde sevilmediğini değil, tam tersine çok daha derin bir sevgiyle kucaklandığını göreceksin.

Bekarsan, öğleden sonra Ay Yay’a geçtiğinde eğlenceli bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Sabahki ciddi havanın ardından akşam çok daha rahatsın ve bu rahatlık seni fazlasıyla fark edilir kılıyor. Bugün hiç rol yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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