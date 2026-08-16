Sevgili Aslan, bugün gün boyu taşıdığın gerginliği eve götürme riskin var. Marsile Neptün arasındaki sert açı, kariyer alanını zorluyor ve bu yorgunluk akşam ilişkine yansıyabilir. İlişkin varsa, partnerine karşı sabırsız davranmamaya çok dikkat etmelisin. O senin gününün nasıl geçtiğini bilmiyor ve haksız bir tepkiyle karşılaşırsa kırılır. Eve girmeden önce, ya da onunla konuşmadan önce, görüşmeden önce kendine birkaç dakika ayırmalısın.

Bekarsan, bugün kimseyi etkilemeye çalışman gerekmiyor. Enerjin düşükken zorlama bir çaba göstermek geri tepiyor. Kendini iyi hissetmediğin bir gün fark edilmemek de gayet normal; yarın yine parlarsın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…