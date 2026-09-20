Evindeki Kahve Köşesine İlham Verecek 10 Estetik Tasarım

Kahve köşende en sevdiğin kupaları kapaklı dolaplara saklamak yerine açıkta sergileyebilirsin. Farklı boyut ve dokulardaki seramik kupaları bir arada kullanarak köşeye hem renk hem de karakter katabilirsin. Duvara birkaç kanca yerleştirerek kupalarını asmak da hem yerden tasarruf etmeni sağlar hem de oldukça hoş bir görüntü yaratır.