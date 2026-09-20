Evindeki Kahve Köşesine İlham Verecek 10 Estetik Tasarım
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Kahve içmek başlı başına bir keyif! Peki kahveni nerede hazırlıyorsun? Evinde bir kahve köşesi varsa bunu daha dekoratif hale getirmek mümkün! İşte her kahve molasını daha keyifli hale getirecek o öneriler! 👇
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1. Ahşap detaylarla sıcak bir ortam yaratabilirsin.
2. Mutfakta açık raflar kullan!
3. Kahve köşene dikkat çekici bir arka plan ekle!
4. Kupalarını dekorasyon için de kullan!
5. Tek renk üzerinden ilerle!
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6. Ortama retro bir hava kat!
7. Minimalist bir tasarım da düşünebilirsin.
8. Bitkilerle kahve köşesine biraz hayat kat!
9. Kahveleri şık kavanozlarda sakla!
10. Kahve köşene küçük bir servis alanı ekle!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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