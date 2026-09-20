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Evindeki Kahve Köşesine İlham Verecek 10 Estetik Tasarım

etiket Evindeki Kahve Köşesine İlham Verecek 10 Estetik Tasarım

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
20.09.2026 - 14:31
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Kahve içmek başlı başına bir keyif! Peki kahveni nerede hazırlıyorsun? Evinde bir kahve köşesi varsa bunu daha dekoratif hale getirmek mümkün! İşte her kahve molasını daha keyifli hale getirecek o öneriler! 👇

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1. Ahşap detaylarla sıcak bir ortam yaratabilirsin.

Ahşap raflar, küçük bir dolap ve birkaç seramik aksesuarla kahve köşene sıcak bir hava katabilirsin. Özellikle krem, bej ve kahverengi tonları kahveyle zaten fazlasıyla uyumlu. Bu detay, hayal ettiğinden bile güzel olabilir.

2. Mutfakta açık raflar kullan!

Kahve fincanlarını ve ekipmanlarını dolabın içinde saklamak yerine açık raflara dizebilirsin. Güzel kupalar, kahve kavanozları ve birkaç dekoratif obje bir araya geldiğinde ortaya oldukça şık bir görüntü çıkar. Üstelik aradığın kupayı bulmak için sabahın köründe mutfağı talan etmek zorunda da kalmazsın.

3. Kahve köşene dikkat çekici bir arka plan ekle!

'Resim mi çizeyim?' diyor olabilirsin ama gerekirse evet! Kahve köşesinin arkasındaki duvarı farklı bir renkle boyayabilir, desenli bir duvar kağıdı kullanabilir ya da ahşap panellerle daha cool bir hale getirebilirsin. Özellikle köşenin geri kalanı sade tuttuğunda, arka plandaki bu küçük dokunuş o alanı daha da ortaya çıkarır.

4. Kupalarını dekorasyon için de kullan!

Kahve köşende en sevdiğin kupaları kapaklı dolaplara saklamak yerine açıkta sergileyebilirsin. Farklı boyut ve dokulardaki seramik kupaları bir arada kullanarak köşeye hem renk hem de karakter katabilirsin. Duvara birkaç kanca yerleştirerek kupalarını asmak da hem yerden tasarruf etmeni sağlar hem de oldukça hoş bir görüntü yaratır.

5. Tek renk üzerinden ilerle!

Daha derli toplu ve modern bir görüntü istiyorsan kahve köşende belirli bir renk paleti kullanabilirsin. Örneğin beyaz, krem ve açık kahverengi tonları oldukça sakin bir görünüm yaratır. Fincanlardan kavanozlara kadar birkaç parçayı aynı renk ailesinde seçmek, küçük bir alanı bile çok daha havalı gösterebilir.

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6. Ortama retro bir hava kat!

Renkli seramik kupalar ve vintage görünümlü kavanozlarla nostaljik bir kahve köşesi oluşturabilirsin. Pirinç detaylar veya ahşap aksesuarlar da bu tarzı tamamlar. Sonra, eskilere dalarak kahveni yudumlayabilirsin...

7. Minimalist bir tasarım da düşünebilirsin.

“Benim kahve köşem sade olacak.” diyorsan gerçekten az eşya kullan. Şık bir kahve makinesi, birkaç sevdiğin kupa ve tek bir dekoratif obje çoğu zaman yeterli. Her boşluğu doldurmaya çalışmadığında alan hem daha ferah hem de daha estetik görünebilir.

8. Bitkilerle kahve köşesine biraz hayat kat!

Kahve köşene küçük bir saksı bitkisi veya birkaç yeşil dekoratif dal ekleyerek daha canlı bir görünüm elde edebilirsin. Özellikle ahşap ve doğal tonlarla birlikte bitkiler oldukça hoş durur.

9. Kahveleri şık kavanozlarda sakla!

Kahve, şeker ve diğer malzemeleri kendi ambalajlarında bırakmak yerine aynı tarz birkaç kavanoza aktarabilirsin. Cam kavanozlar hem içindekileri kolayca görmeni sağlar hem de köşenin daha düzenli görünmesine yardımcı olur.

10. Kahve köşene küçük bir servis alanı ekle!

Kahveni hazırladıktan sonra fincanı koyabileceğin küçük bir tepsi, ahşap sunum tahtası veya dekoratif servis tabağı kullanabilirsin. Böylece kahve köşesi sadece ekipmanların durduğu bir alan olmaktan çıkar ve küçük bir sunum noktasına dönüşür.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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