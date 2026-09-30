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Aslan Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Mars ve Jüpiter burcunda birlikte ilerlediği için enerjin tavan yapıyor, ama bu enerji kontrolsüz kullanılırsa bedenine yük olabilir. Spor salonunda ağırlıkları bir anda artırmak ya da ısınmadan koşuya çıkmak kas zorlanmalarına ve bel ağrısına yol açabilir; her antrenmana en az on dakikalık bir ısınmayla başla. İlk günlerde Mars'ın Plüton'la karşı karşıya gelmesi, özellikle sırt ve omuz bölgesinde ani tutulmalara karşı dikkatli olmanı gerektiriyor. Jüpiter'in etkisiyle iştahın artabilir ve kilo almaya yatkın olduğun bir aydasın; tabağını küçültmek ve akşam tatlısını hafta sonuna bırakmak sana zaman kazandırır. Kalp ritminde hızlanma ya da çarpıntı hissedersen kafein tüketimini gözden geçir ve tansiyonunu ölçtür. Satürn'le uyumlu açı yapan Mars ay ortasında disiplinli bir antrenman programı kurman için sana destek veriyor.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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