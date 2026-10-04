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Aslan Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutkun yüksek ama hafta sonundaki Venüs ile Mars arasındaki gergin açı senden biraz yumuşaklık istiyor. İsteklerini emir gibi değil rica gibi söylersen partnerinle aranızdaki havayı rahatlatırsın. Ay'ın haftanın başında burcunda Mars ve Jüpiter'le buluşması seni cömert ve sıcak kılıyor; bu enerjiyi sevdiğine ayırmak sana çok şey kazandırır. Küçük bir sürpriz ya da içten bir iltifat, büyük bir gösteriden daha etkili olabilir.

Hayatında şu an kimse yoksa hafta sonuna doğru cesur bir mesaj atmak ya da gelen bir mesaja hızlı yanıt vermek işe yarayabilir. Mars burcunda olduğu için çekiciliğin yüksek, ama Venüs retrosu karşındakinin niyetini anlamak için biraz zaman tanımanı istiyor. Heyecanı yaşa, kararı aceleye getirme; ilk buluşmada kendini olduğundan büyük göstermeye çalışmamak seni daha çekici kılar.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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