Sevgili Aslan, tutkun yüksek ama hafta sonundaki Venüs ile Mars arasındaki gergin açı senden biraz yumuşaklık istiyor. İsteklerini emir gibi değil rica gibi söylersen partnerinle aranızdaki havayı rahatlatırsın. Ay'ın haftanın başında burcunda Mars ve Jüpiter'le buluşması seni cömert ve sıcak kılıyor; bu enerjiyi sevdiğine ayırmak sana çok şey kazandırır. Küçük bir sürpriz ya da içten bir iltifat, büyük bir gösteriden daha etkili olabilir.

Hayatında şu an kimse yoksa hafta sonuna doğru cesur bir mesaj atmak ya da gelen bir mesaja hızlı yanıt vermek işe yarayabilir. Mars burcunda olduğu için çekiciliğin yüksek, ama Venüs retrosu karşındakinin niyetini anlamak için biraz zaman tanımanı istiyor. Heyecanı yaşa, kararı aceleye getirme; ilk buluşmada kendini olduğundan büyük göstermeye çalışmamak seni daha çekici kılar.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…