Sevgili Aslan, Mars’ın burcundaki ilerleyişi haftanı oldukça hareketli hâle getirebilir ve bunun faturası ulaşım tarafında çıkabilir. Birkaç farklı yere yetişirken taksiye daha sık binmek, otopark veya yakıt ödemek bütçende normalden fazla yer tutabilir. Gideceğin yerleri aynı güne toplamak ya da rotanı önceden belirlemek yalnızca zaman değil para da kazandırabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…