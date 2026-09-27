Sevgili Aslan, Mars’ın burcundaki etkisiyle bu hafta aşk hayatında da daha cesur ve doğrudan davranabilirsin. Partnerinden ilgi bekliyorsan bunu belli etmekten çekinme; “bakalım kendiliğinden anlayacak mı?” diye onu sınamak ikinizi de yorabilir. Sevildiğini görmek hoşuna gidiyor ama sen de sevgini gösterdiğinde aranızdaki sıcaklık çok daha kolay büyüyecek.

Bekarsan ilgisiz kalmayacağın bir haftadasın. Sana oldukça yoğun yaklaşan biri egonu okşayabilir fakat yalnızca beğenilmek sana yetmeyecek. Kendine “Ben de gerçekten bu kişiyi merak ediyor muyum?” diye sor; cevabın flörtün yönünü belirleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…