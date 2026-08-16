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Aslan Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftaya bekle-gör tavrıyla başlamalısın; pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını etkiliyor ve bir teklif kulağa olduğundan parlak gelebilir. O gün imza atmamalı, kimseyle köprüleri de atmamalısın. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında bir kısıtlamayla karşılaşabilir, beklediğin bir ödemenin geciktiğini görebilirsin. Ancak pazar günü Güneş kazanç alanına geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca gelirini artırma konusunda çok daha güçlü bir dönem başlıyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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