Sevgili Aslan, haftaya bekle-gör tavrıyla başlamalısın; pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını etkiliyor ve bir teklif kulağa olduğundan parlak gelebilir. O gün imza atmamalı, kimseyle köprüleri de atmamalısın. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında bir kısıtlamayla karşılaşabilir, beklediğin bir ödemenin geciktiğini görebilirsin. Ancak pazar günü Güneş kazanç alanına geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca gelirini artırma konusunda çok daha güçlü bir dönem başlıyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…