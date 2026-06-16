Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin yüce gönüllü titreşimiyle, partnerinin sana duyduğu saygı aşka dönüşerek kalbini ısıtacak. İkinizin de egolardan sıyrılıp birbirinizin erdemlerini takdir etmesi, ilişkinizin temelini sarsılmaz kılıyor.

Eğer bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli vitrinlere veya süslü laflara bugün hiç aldırış etmiyorsun. Senin merhametine denk, insanlara nasıl davrandığını önemseyen ve kalbindeki altın ışığı görebilen saf bir karakterle karmik bir bağ kurmaya başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...