Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının zihin açıcı enerjisiyle, ilişkinde fikir alışverişi yapabilmek aranızdaki aşkı çok daha olgun bir seviyeye çekiyor. Partnerinin sadece seni dinlemekle kalmayıp ufkunu açan cümleler kurması, ona duyduğun hayranlığı bir kez daha alevlendirecek.

Bekar bir Aslan burcu isen, bilgi ve tecrübe paylaşımı üzerinden gelişen iletişimler bugün sana çok cazip geliyor. Senden bir şeyler öğrenmeye hevesli, sana hayranlıkla yaklaşan kişiye karşı kurduğun mesleki duvarlar, yerini yavaş yavaş sıcak bir meraka bırakıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...