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Aslan Burcu right-white
16 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 16 Haziran Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Uranüs arasındaki yenilikçi açı, ofiste üst düzey bir yöneticinden veya patronundan hiç beklemediğin bir görev almanı sağlıyor. Sana sadece bir görev vermek yerine, yeni başlayan bir ekibe veya stajyere mentörlük yapman istenebilir. Bilgini paylaşmak ve birilerini yetiştirmek, bugünün sürpriz kariyer teması.

İlk başta kendi işlerinden geri kalacağını düşünsen de, birine rehberlik etmenin sana ne kadar iyi geldiğini fark edeceksin. Bildiklerini yeni bir nesle aktarırken, aslında kendi mesleki bilgini de tazelediğini ve ofisteki saygınlığının bambaşka bir boyuta ulaştığını görüyorsun.

Peki ya aşk? Akşam eve döndüğünde, Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık açısının iletişimsel gücüyle, mentörlük yaptığın günü partnerine anlatırken ondan alacağın çok akılcı bir tavsiye sana harika bir vizyon katacak. Bazen onun dışarıdan bakan gözü en büyük rehberin oluyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün sana mesleki bir tavsiye sormak veya tecrübelerinden faydalanmak için yaklaşan biriyle, 'akıl hocalığından' flörte uzanan çok tatlı ve sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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