Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Güneş'in yanına Venüs'ün de gelmesiyle sahnede devleşiyorsun. Katılacağın bir düğün, mezuniyet veya önemli bir cumartesi daveti için hazırlık yapmak gününün büyük kısmını alacak. Kuaför randevuları, kıyafet seçimleri derken etrafına yaydığın öz güven herkesin gözünü kamaştırıyor.

Aynaya her baktığında kendi gücünü yeniden onaylıyorsun. İnsanların senin fikrini sorması, tarzını kopyalamaya çalışması egonu tatlı bir şekilde okşayacak. Bugün gölgede kalmak imkansız; bulunduğun her ortamda adından söz ettirmeyi kolayca başarıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkinde partnerin, senin etrafında toplanan ilgiden ufak bir kıskançlık duyabilir. Onun gölgede kalmış hissetmemesi için davetlerde elini sıkıca tutarak güven vermelisin. Bekarsan, katıldığın etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çekiyor, sana yüzeysel iltifatlarla gelenleri reddedip sadece gerçekten asil duruşu olan kişilere şans tanıyorsun. Karar merci sensin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...