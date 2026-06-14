Sevgili Aslan, İkizler burcundaki Yeni Ay sana pazartesi sabahı liderlik edeceğin bir eğitim, atölye veya sunum fırsatı sunuyor. Ancak sahneye çıktığında beklediğin hayranlık dolu izleyici kitlesi yerine, seni sürekli eleştiren, sorularıyla sıkıştıran zorlu bir grupla karşılaşacaksın. Egonun test edildiği bir performans sergiliyorsun.

Mesai bitiminde bu eleştirilerin yarattığı gerginliği atmak için dostlarını arayıp bir kahve içmek isteyeceksin. Ancak herkesin kendi meşguliyeti olması ve planlarının iptal edilmesi, kendini tuhaf bir şekilde yalnız hissetmene yol açacak. Sahnenin parlak ışıklarından sonra kendi odanın sessizliğiyle yüzleşiyorsun. Bu içe dönüş ise bambaşka bir yükselişin habercisi olabilir, iyi düşün!

Aşk hayatında ise kararlılık ön planda. Seni etkilemek için pahalı hediyeler alan, maddi gücü yerinde ama sohbeti sıkıcı ve vizyonsuz olan bir adayı kesin bir dille reddediyorsun. Paranın veya statünün senin entelektüel ihtiyacını karşılamadığını görmek, ne istediğini sana çok net öğretiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin yoğun iş temposu yüzünden pazartesi sendromunun uzaması, evde kendi başının çaresine bakmanı ve bireyselliğini hatırlamanı sağlayacak. Biraz özgürlük ise sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...