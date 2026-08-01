Sevgili Aslan, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle keşif isteğin alevlenirken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki uyum geçmişte bir başarısızlık yüzünden vazgeçtiğin bir hayale seni geri çağırıyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata dair derin bir sohbet bugün aranızı ruhen besliyor. Uzun zamandır günlük telaşın içinde kaybettiğiniz o “biz aslında ne istiyoruz?” konuşmasını bugün yapmalısın. Birlikte bir hayal kurmak, sizi bugüne bağladığı kadar geleceğe de bağlıyor. Venüs-Lilith gerilimi bir görüş ayrılığını büyütebilir; haklı çıkmak yerine anlamayı seçmelisin.

Bekarsan, geçmişte farklı bir dünyadan biriyle yaşadığın bir kopukluk bugün yeniden zihnini meşgul edebilir. O ilişkinin neden yürümediğini düşünürken, aslında ne aradığını daha net görüyorsun. Bugün, ufkunu açan birini aramaktan çekinmemelisin. Farklılık bir engel değil, doğru kişiyle bir zenginliktir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…