Sevgili Aslan, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve Güney Düğüm senin burcuna, Kuzey Düğüm ise karşı burcun Kova'ya yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta karşındaki kişiye alan açmayı öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkiyi kendi etrafında döndürme alışkanlığını bırakıp partnerine de merkezde yer vermeyi öğreniyorsun. Belki farkında olmadan hep senin istediklerin, senin planların, senin ihtiyaçların önce geliyordu. Bugün ona da aynı alanı tanıdığında, ilişkinizin nasıl dengelendiğini göreceksin. Sevmek, sahnenin ışığını paylaşmayı da içerir. Onu dinlediğinde ve onun isteklerine yer açtığında, aranızdaki bağ eşitlik üzerine kuruluyor.

Bekarsan, seni hayran hayran izleyecek değil, seninle yan yana yürüyecek birini arıyorsun. Eskiden ilgi odağı olmak sana yeterdi, ama artık bunun boş bir tatmin olduğunu fark ediyorsun. Sana eşit davranan, kendi fikri ve kendi duruşu olan biri bugün sana çok daha çekici geliyor. Seni sadece alkışlayan değil, gerektiğinde karşı da çıkabilen biri, ilişkine gerçek bir derinlik katıyor. Bugün böyle bir eşitlik sunan biriyle karşılaşırsan, onu ciddiye almalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…